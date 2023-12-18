Великолучанина осудят за избиение знакомого посудой

08:59, 18 декабря 2023, ПАИ

Жителя Великих Лук осудят за избиение знакомого чайником и кастрюлей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В конце июня ночью житель Великих Лук, находясь в квартире знакомого, во время ссоры ударил мужчину по голове кастрюлей и металлическим чайником.

Великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.