Великолучанина осудят за избиение знакомого посудой
Жителя Великих Лук осудят за избиение знакомого чайником и кастрюлей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
В конце июня ночью житель Великих Лук, находясь в квартире знакомого, во время ссоры ударил мужчину по голове кастрюлей и металлическим чайником.
Великолучанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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