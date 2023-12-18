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Происшествия

Подозреваемого в госизмене задержали в Себежском районе

Подозреваемого в государственной измене, уроженца Республики Крым, задержали в Себежском районе в результате оперативно-разыскных мероприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Мужчина подозревается в оказании помощи иностранному государству. Установлено, что он, являясь противником СВО и находясь в прошлом году в Республике Крым, сфотографировал и снял на видео личный состав, а также военную технику и позиции подразделений Вооружённых сил РФ. Кроме того, с помощью специального программного обеспечения определил координаты расположения объектов.

Все сведения мужчина передал Вооруженным силам Украины и её службе безопасности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Расследование уголовного дела продолжается.

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