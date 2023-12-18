За прошедшую неделю в Псковской области в ДТП пострадало в два раза меньше человек, чем за позапрошлую
Восемь дорожно-транспортных происшествий произошло с 11 по 17 декабря в Псковской области. В результате ДТП погиб один человек, девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Псковской области.
Всего за неделю было пресечено 1 409 административных правонарушений, выявлено 14 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.
Напомним, на прошлой неделе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.
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