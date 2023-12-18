Три пожара произошло в Псковской области из-за проблем с печью

11:06, 18 декабря 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области в минувшие выходные из-за проблем с печью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Утром в 7:50 16 декабря в СНТ «Восток» Великолукского района в результате пожара в жилом доме огнём повреждена кровля по всей площади. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В тот же день в 16:58 произошло возгорание в хозпостройке в деревне Черская Палкинского района. Огнём уничтожено потолочное перекрытие. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы отопительной печи.

Вечером в 21:43 в деревне Ремда Гдовского района в результате возгорания хозяйственная постройка изнутри повреждена огнём. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки. При ликвидации пожара удалось спасти две постройки.

В 23:52 поступило сообщение о возгорании в деревне Тупы Псковского района, где сгорела хозяйственная постройка. Возможной причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

17 декабря в 19:50 поступило сообщение о пожаре в надворной постройке в деревне Попадинка Порховского района. В результате выгорели кровля и стена, баня закопчена по всей площади. Причиной предположительно стала неисправность отопительной печи.