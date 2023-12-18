Острович похитил два сварочных аппарата и удлинитель

11:49, 18 декабря 2023, ПАИ

Острович похитил два сварочных аппарата и удлинитель из гаража, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина сорвал навесной замок и похитил два сварочных аппарата и удлинитель из гаража у дома на улице Егорова в Острове. Причинённый ущерб составил 60 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Островскому району по горячим следам задержали мужчину. Им оказался неработающий, ранее судимый 28-летний житель Острова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.