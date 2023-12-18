Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

13:27, 18 декабря 2023, ПАИ

В Пскове и Островском районе выявлены нетрезвые водители, ранее уже подвергавшиеся административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 декабря в Пскове у дома на улице Льва Толстого полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz. Как выяснилось, управлявший этой иномаркой 38-летний пскович находился в состоянии алкогольного опьянения. Причём ранее он уже был судим за аналогичное правонарушение.

А в Островском районе днём 16 декабря инспекторы остановили для проверки автомашину ВАЗ-2114, за рулём которой оказался пьяный 45-летний житель Островского района.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. В пресс-службе ведомства напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.