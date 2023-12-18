18-летний житель Гдовского района отправился под стражу за мошенничество в крупном размере

13:00, 18 декабря 2023, ПАИ

18-летний житель Гдовского района отправился под стражу за мошенничество в крупном размере, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Гдович с подельниками сообщил потерпевшему, что его родственник якобы виновен в ДТП и теперь ему грозит уголовная ответственность, поэтому нужно «откупиться», передав 500 тысяч рублей. Завладев деньгами, молодой человек скрылся с ними и распорядился по своему усмотрению.

При рассмотрении ходатайства обвиняемый, его защитник ходатайствовали о принятии более мягкой меры в виде запрета определенных действий или домашнего ареста. Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении мошенника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.