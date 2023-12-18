12 лет тюрьмы получил иностранец за ввоз 51 килограмма гашиша через госграницу в Псковской области

17:09, 18 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области 54-летний житель Молдовы отправится на 12 лет в исправительную колонию строгого режима за контрабанду наркотиков и покушение на их незаконный сбыт в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В марте 2023 года иностранец действовал в составе преступной группы. Он выполнял функции перевозчика наркотиков. Его задержали на таможенном посту «Куничина Гора».

При таможенном досмотре автомобиля в топливном баке обнаружили более 51 килограмма гашиша.