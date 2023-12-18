Житель Подмосковья попытался откупиться от Псковской таможни и попал под суд

16:31, 18 декабря 2023, ПАИ

46-летний житель Подмосковья попытался откупиться от Псковской таможни и попал под суд, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 ноября обвиняемый с супругой въезжали на территорию РФ через российско-эстонскую границу на личных автомобилях с зарубежной регистрацией. Проходя таможенный контроль, желая избежать необходимости вносить таможенный депозит за ввозимые им и его супругой автомобили, мужчина попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 100 тысяч рублей, однако сотрудник таможни от получения взятки отказался, а мужчина был задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.