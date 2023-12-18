Одежду для бойцов СВО шьют студенты Великолукского политехнического колледжа

18:13, 18 декабря 2023, ПАИ

Одежду для бойцов специальной военной операции (СВО) шьют студенты Великолукского политехнического колледжа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В колледже развёрнут штаб по сбору помощи для участников СВО. Студентки вместе с мастерами производственного обучения шьют для бойцов толстовки, снуды и шапки из теплого флиса. В Великолукский центр добровольчества уже передали большую партию одежды для отправки на передовую.

Парни-студенты колледжа вместе с преподавателями сделали железные печи для бойцов.

Первые десять печей скоро отправятся в 1009-й полк. За транспортировку и доставку грузов отвечает региональный штаб «Мы вместе».

«Благодарю педагогов и учащихся Великолукского политехнического колледжа за такую работу», – отметил Михаил Ведерников.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Например, на днях ученики и их родители, а также педагоги Куньинской школы собрали новогодние подарки для участников СВО.