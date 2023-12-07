Псковская область отправила в зону СВО 1200 тонн грузов

19:12, 07 декабря 2023, ПАИ

Правительство Псковской области находится на постоянной связи со всеми подразделениями Псковского гарнизона, которые принимают участие в СВО, подчеркнул губернатор Михаил Ведерников в ходе прямой линии с псковичами в четверг, 7 декабря.

«В общей сложности на передовую мы отправили почти 1 200 тонн грузов», – сообщил он.

Михаил Ведерников отметил, что поздравил комдива 76-й гвардейской дивизии Дениса Шишова с присвоением звания генерала-майора. «Абсолютно заслуженно. Также поговорили с ним о том, что надо на передовой. Оперативно решим», – сказал глава региона.