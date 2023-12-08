Жители Куньинского района собрали новогодние подарки для участников СВО

12:55, 08 декабря 2023, ПАИ

Ученики и их родители, а также педагоги Куньинской школы собрали новогодние подарки для участников СВО, пишет районная газета «Пламя».

В 30 вместительных коробок положили продукты: чай, кофе, макароны, консервы и сладости. Кроме того, для солдат отправили средства личной гигиены, связанные перчатки и носки.

Отправят посылки через великолукский благотворительный фонд «Сыны Отечества». Причём посылки для бойцов собирают уже не в первый раз, а юнармейцы весной на базе фонда помогли сплести маскировочные сети, отметили в газете.

Напомним, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов.