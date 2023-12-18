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Происшествия

Условный срок получил пскович за незаконную вырубку леса

Житель Псковской области получил условный срок за незаконную вырубку леса с целью строительства забора, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Условный срок получил пскович за незаконную вырубку леса. Фото: ПАИ

Следствие установило, что мужчина в феврале текущего года без заключения договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи срубил 13 сосен вблизи деревни Чесноречье Усвятского района с целью строительства забора.

После чего он раскряжевал спиленные деревья на части и на санках перевёз их к ферме в деревне, где сложил в штабель.

В результате мужчина причинил лесному фонду ущерб на сумму 92 574 рубля, который в соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ является крупным размером.

Невельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.

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