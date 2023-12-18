Мужчину с татуировкой «За ВДВ» продолжают разыскивать в Пскове

09:57, 19 декабря 2023, ПАИ

В Пскове продолжают разыскивать 54-летнего Анатолия Ниткина, который пропал без вести в мае 2019 года. Мужчина имеет особую примету – на ребре правой ладони татуировка «За ВДВ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Анатолий Ниткин жил в Пскове, но является уроженцем Печорского района. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Мужчине на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, светло-русые короткие волосы, высокий лоб, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы.

Разыскиваемый занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 8-911-351-26-80 или 02, 112.