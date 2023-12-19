Появились подробности происшествия с поездом на станции в Локнянском районе

11:23, 19 декабря 2023, ПАИ

Появились подробности происшествия с поездом на станции в Локнянском районе, где 18 декабря 47-летний местный житель получил травмы. Подробности ПАИ сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Около двух часов дня 18 декабря в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Стримовичи грузовым поездом травмирован мужчина. Выяснилось, что мужчина подлез под вагон «хвоста» стоящего грузового поезда и не успел выбраться из-под него после начала движения состава. Пострадавший с различными травмами госпитализирован.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.