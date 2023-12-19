Александр Гуцан посетил стенд Псковской области на выставке «Россия»

12:09, 19 декабря 2023, ПАИ

Стенд Псковской области на ВДНХ в Москве посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Завтра, 20 декабря, пройдёт День Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Псковскую область будут представлять ансамбль «Сказ», певица Лиза Матрёшка, которые выступят для гостей. Ранее стала известна программа мероприятия.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.