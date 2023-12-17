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Общество

В День Псковской области на выставке «Россия» расскажут о туризме, гастрономии, культуре и медицине

Опубликована программа Дня Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Псковскую область будут представлять ансамбль «Сказ», певица Лиза Матрёшка, которые выступят для гостей. В течение дня гостям также предложать принять участие во всевозможных квестах, мастер-классах и интерактивах. В частности, можно будет попробовать себя в изготовлении изделий из шерсти мериноса, отправить памятную открытку с псковскими видами близким, получить шарж от художника. 

Фото комитета по культуре Псковской области

В гастрономическом блоке программы псковские производители представят свои продукты, а ответственные за приём туристов расскажут о гастрономическом потенциале региона. Состоится и презентация туристического потенциала Псковской области с рассказом об известных туристических маршрутах, астротуризме, экотуризме и инклюзивном туризме.

Пройдёт и представление медорганизаций Псковской области, на площадке Минздрава можно будет узнать о достижениях в этой сфере.

Программа начнётся в 10:30 и завершится в 22:00.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

На выставке представляют новый слоган региона и копию меча князя Довмонта. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые 10 дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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