Пскович стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо

12:51, 19 декабря 2023, ПАИ

Пскович, воспитанник клуба единоборств «Спортивное единство» Николай Афанасьев стал серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева среди юношей и девушек до 15 лет в рамках Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 16 декабря, сообщила ПАИ директор клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

В соревнованиях приняли участие 944 спортсмена со всей России.

Николай Афанасьев смог стать призёром в весовой категории до 73 килограммов. Он провёл пять схваток и одержал победы в четырёх из них, уступив лишь в финале. В его весовой категории соревновались 42 спортсмена.

Также воспитанник «Спортивного единства» Матвей Степанов остановился в шаге от бронзы, заняв пятое место в весовой категории до 60 килограммов, где ему противостояло около 110 спортсменов.

Дзюдоисты тренируются под руководством Александра Тимофеева, Вячеслава Елькина и Александры Хомын.

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