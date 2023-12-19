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Пскович стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо

Пскович, воспитанник клуба единоборств «Спортивное единство» Николай Афанасьев стал серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева среди юношей и девушек до 15 лет в рамках Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора». Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 16 декабря, сообщила ПАИ директор клуба единоборств «Спортивное единство» Кристина Тимофеева.

Пскович стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо. Николай Афанасьев крайний слева. Фото предоставила Кристина Тимофеева

В соревнованиях приняли участие 944 спортсмена со всей России.

Николай Афанасьев смог стать призёром в весовой категории до 73 килограммов. Он провёл пять схваток и одержал победы в четырёх из них, уступив лишь в финале. В его весовой категории соревновались 42 спортсмена.

Также воспитанник «Спортивного единства» Матвей Степанов остановился в шаге от бронзы, заняв пятое место в весовой категории до 60 килограммов, где ему противостояло около 110 спортсменов.

Дзюдоисты тренируются под руководством Александра Тимофеева, Вячеслава Елькина и Александры Хомын.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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