Псковичи стали призёрами финала турниров по кикбоксингу в Санкт-Петербурге

14:35, 19 декабря 2023, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», стали победителями и призёрами финала турниров К-1 Xpro junior по кикбоксингу «Битва за пояса», который прошёл в Санкт-Петербурге 14 декабря. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».

В соревнованиях приняли участие семь местных воспитанников. В результате они смогли забрать три золотые и четыре серебряные награды. Победителями стали Александр Болдышев, Владислав Гармонщиков и Артём Бабанин. Серебро на счету Полины Ивановой, Льва Иванова, Ярослава Грекова и Михаила Копаницкого.

Тренирует спортсменов Иван Жаворонков.

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