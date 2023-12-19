Эксперты Российской академии наук признали астрологию лженаукой

17:03, 19 декабря 2023, ПАИ

Эксперты Российской академии наук (РАН) объявили астрологию лженаукой, сообщает «Коммерсантъ».

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала документ, согласно которому утверждения астрологов не имеют научных оснований. Эксперты считают, что астрология не отвечает научным критериям, а потому может служить лишь развлечением. Если астрологические методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные.

Специалисты рекомендуют гражданам не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений и призывают СМИ отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг.

Популярность астрологии социологи объясняют тем, что она помогает справиться с тревогой.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой создана как консультативный орган при президиуме РАН в 1998 году. Её целью является проведение аналитической, методической и экспертной работы, направленной на выявление и противодействие фактам проявления лженауки и псевдонаучных публикаций. В состав комиссии входят академики РАН, учёные и популяризаторы науки.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.