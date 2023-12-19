Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты Российской академии наук признали астрологию лженаукой

Эксперты Российской академии наук (РАН) объявили астрологию лженаукой, сообщает «Коммерсантъ».

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН опубликовала документ, согласно которому утверждения астрологов не имеют научных оснований. Эксперты считают, что астрология не отвечает научным критериям, а потому может служить лишь развлечением. Если астрологические методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные.

Специалисты рекомендуют гражданам не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений и призывают СМИ отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг.

Популярность астрологии социологи объясняют тем, что она помогает справиться с тревогой.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой создана как консультативный орган при президиуме РАН в 1998 году. Её целью является проведение аналитической, методической и экспертной работы, направленной на выявление и противодействие фактам проявления лженауки и псевдонаучных публикаций. В состав комиссии входят академики РАН, учёные и популяризаторы науки.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 декабря 2023

Игорь Иванов: Социальное партнёрство отлично работает во всей вертикали
19 декабря 2023

Более полусотни заявок поступило на премию «Народное признание»
19 декабря 2023

Нового прокурора представили в Красногородском районе
19 декабря 2023

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в Себеже
19 декабря 2023

Новый грейдер появился в автопарке Пушкиногорского района
19 декабря 2023

Игрушки и мебель для херсонского детского сада «Солнышко» передали из Псковской области
19 декабря 2023

На стенде Псковской области на выставке «Россия» началась беспроигрышная лотерея
19 декабря 2023

Дорожное движение временно закроют на железнодорожном переезде в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...