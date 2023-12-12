Какое растение может поднять иммунитет, рассказали учёные

12:16, 12 декабря 2023, ПАИ

У горькуши нашли свойства, которые поднимают иммунитет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на учёных Сибирского государственного медицинского университета.

Растение горькуша наиболее распространено в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако существует около 450 различных видов, растущих по всей Евразии и Северной Америке. По мнению учёных, полисахариды из водных экстрактов влияют на иммунитет человека, стимулируя активность иммунокомпетентных клеток, а на сегодняшний день иммунотропные препараты, то есть те, которые поддерживают иммунитет, являются востребованными. А такое лекарство, по мнению учёных, можно создать на основе горькуши.

Следовательно, горькушу можно использовать в терапевтических целях и, возможно, разработать на его основе новое лекарство. Кроме того, растение часто применяют в народной медицине как индивидуально, так и в составе травяных сборов.

Горькуша имеет противовоспалительный, желчегонный, обезболивающий и жаропонижающий эффект, отметили учёные. Растение также имеет разнообразные биологически активные соединения, которые являются основными компонентами при приготовлении травяных настоев.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи.