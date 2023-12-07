Нейросетевую систему диагностики рака кожи разработали в России

10:49, 07 декабря 2023, ПАИ

Нейросетевую систему диагностики рака кожи разработали учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает РИА Новости.

Рак кожи считается одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Разработанная нейросетевая система может стать вспомогательным методом диагностики и позволит снизить количество ложноотрицательных прогнозов.

Точность распознавания интеллектуальной системы составляет 85,2 %. Это выше, чем у аналогичных зарубежных систем из Германии, Австрии, Китая, отмечают учёные.

Нейросетевая система распознает пигментные поражения кожи на 15 % точнее, чем визуальная диагностика практикующих врачей. Нейросеть одновременно анализирует изображение родинок и основные данные пациента: пол, возраст, локализацию пигментного новообразования.

В перспективе учёные СКФУ планируют создать более сложные системы нейросетевого анализа дерматологических заболеваний.

Исследование поддержал Российский научный фонд.

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