После Нового года красная икра в России начнёт дешеветь

18:32, 19 декабря 2023, ПАИ

Уменьшение стоимости красной икры в России прогнозирует глава Рыбного союза Александр Панин, пишет РИА Новости.

Объём производства красной икры в России вырос более чем в два раза. Это вызвано рекордным выловом лососевых. По словам Александра Панина, пока цены незначительно отличаются, более заметное снижение начнётся после Нового года и продолжится до Масленицы.

Икра может оказаться неоднородной по качеству. Это связано с недостатком производственных мощностей. Такая икра будет быстрее окисляться, поэтому продавцам нужно будет как можно быстрее её реализовать, что в свою очередь повлияет на цену, отметил глава Рыбного союза.

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года. За девять месяцев 2023 года в России произвели 22,288 тысячи тонн красной икры. Это почти в 2,6 раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Напомним, эксперты прогнозируют, что цены на яйца в России также начнут снижаться после Нового года.