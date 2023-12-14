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Экономика

Производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года

22,288 тысячи тонн красной икры произвели в России за девять месяцев 2023 года, что почти в 2,6 раза превысило показатели того же периода прошлого года и составило максимум с 2010 года, сообщает РБК.

Производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года. Фото: ПАИ

Аналитики связывают увеличение производства икры с успешным выловом лосося на Дальнем Востоке, который составил примерно 609 тысяч тонн.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев не исключает, что по итогам 2023 года объём производства икры превысит 25 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что красная икра в России сильно подешевела. Темпы падения стоимости красной икры по итогам октября достигли 2,6%, что стало максимальным снижением с января 2011 года.

Сообщалось также, что в России впервые с начала года начали снижаться цены на курятину, в то время как куриные яйца наоборот подорожали. В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин пообещал, что цены на яйца снизятся.

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