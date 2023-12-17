Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Интерфакс».

​Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года. Фото: ПАИ

По его словам, яйца – это сезонный продукт, в это время цены на них растут всегда. На данный момент яйца продолжают постепенно дорожать, подчеркнул он.

При этом Патрушев сообщил, что ведомство работает над тем, чтобы снизить цены на яйца. В частности, на следующей неделе в российские магазины без импортной пошлины начнут поступать яйца из Азербайджана, а через две-три – яйца из Турции. «Это позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объём, который, надеемся, повлияет на цену для потребителей», – отметил он.

Напомним, что цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 сентября яйца подорожали на 4,5 %. В связи с этим Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.

В то же время ранее сообщалось, что цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться. Кроме того, сильно подешевела красная икра, а также чёрный чай, сахар и лимоны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 декабря 2023

Электроснабжение в Псковской области практически восстановлено
17 декабря 2023

Порядка 900 кубометров снега вывезли в Великих Луках в выходные
17 декабря 2023

О подвиге молодого героя СВО рассказал Михаил Ведерников
17 декабря 2023

Атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота России
17 декабря 2023

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года
17 декабря 2023

Мокрый снег ожидается на Северо-Западе России на следующей неделе
17 декабря 2023

Снятие моратория на проверки обсудили псковские профсоюзы на трёхсторонней комиссии
17 декабря 2023

Гала-концерт победителей фестиваля «Мы из будущего» прошёл в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...