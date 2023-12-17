Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года

21:31, 17 декабря 2023, ПАИ

Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, яйца – это сезонный продукт, в это время цены на них растут всегда. На данный момент яйца продолжают постепенно дорожать, подчеркнул он.

При этом Патрушев сообщил, что ведомство работает над тем, чтобы снизить цены на яйца. В частности, на следующей неделе в российские магазины без импортной пошлины начнут поступать яйца из Азербайджана, а через две-три – яйца из Турции. «Это позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объём, который, надеемся, повлияет на цену для потребителей», – отметил он.

Напомним, что цены на яйца в России начали расти ускоренными темпами с конца ноября. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 сентября яйца подорожали на 4,5 %. В связи с этим Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импортные яйца. В ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, которая состоялась 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ценами на яйца в России будет улучшаться.

В то же время ранее сообщалось, что цены на курятину в России впервые с начала года начали снижаться. Кроме того, сильно подешевела красная икра, а также чёрный чай, сахар и лимоны.