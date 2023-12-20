Псковские мастера показывают товар лицом на выставке «Россия»

15:05, 20 декабря 2023, ПАИ

Изделия псковских мастеров представлены на ярмарке в День Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ, передаёт корреспондент ПАИ.

Все желающие могут принять участие в мастер-классе по созданию ёлочной игрушки – овечки из 100% шерсти австралийского мериноса. Мастер-класс проводит один из брендов изделий из овечьей шерсти Псковской области.

20 декабря на выставке «Россия» проходит День Псковской области. Все новости о стенде Псковской области на выставке «Россия» можно посмотреть в специальном сюжете.