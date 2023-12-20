День Псковской области проходит на выставке-форуме «Россия»
День Псковской области стартовал на выставке «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.
Торжественное открытие пройдёт в 10:30, затем в 11:00 стартует гастрономическая программа в павильоне «К». В 15:00 детский сеанс мультфильмов «Наши Краше», а в 18:00 начинается музыкальная программа - выступление ансамбля «Сказ» и Лизы Матрёшки.
Для посетителей приготовили презентации, розыгрыш турпоездки в Псковскую область, дегустации, викторины, квесты, деловую программу и множество других активностей.
Также в павильоне «Туризм» с 15:00 до 20:00 пройдёт презентация туристического потенциала Псковской области. Спикеры представят туристические маршруты региона и его достопримечательности.
Основные действия пройдут в 75-м павильоне ВДНХ. О том, как туда добраться, смотрите в нашем путеводителе.
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