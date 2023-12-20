Более миллиона рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

17:41, 20 декабря 2023, ПАИ

Несколько жителей Пскова, Себежа и Псковского района доверились мошенникам и лишились денег. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые под разными предлогами, в том числе якобы предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в интернете, ввели их в заблуждение.

Кроме того, некоторые жители лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В общей сложности потерпевшие потеряли более миллиона рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.