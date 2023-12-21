Приём заявлений на продление единого пособия в новом году начался в Псковской области

10:06, 21 декабря 2023, ПАИ

Приём заявлений на продление единого пособия в новом году начало отделение Социального фонда России по Псковской области. Семьи, у которых в декабре истекает срок выплаты единого пособия, могут до конца месяца подать заявление в отделении Соцфонда и получить пособие в следующем году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Если своевременно подать заявление, то это обеспечит родителям непрерывную выплату пособия и возможность спокойно подтвердить право на него, если в этом появится необходимость.

Единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие ещё на год, нужно заново подать заявление на него. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты.

Первым получателям пособия, которым его оформили в январе 2023 года, можно уже сейчас обратиться в региональное отделение Социального фонда с целью продления выплат. При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить её нуждаемость в социальной поддержке.

Родителям ничего для этого делать не нужно, Социальный фонд самостоятельно проверит все необходимые сведения.

Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение десяти рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счёт в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Однако если родители не подадут заявление в декабре, то смогут сделать это позже. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

Подать заявление на получение пособия можно через «Госуслуги», в МФЦ или в региональном отделении Социального фонда России.

На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

Кроме того, от доходов зависит и размер пособия. В среднем по Псковской области выплата на детей в этом году составляет от 6 960 до 13 920 рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма варьируется от 7 756 до 15 512 рублей в месяц.

Получить всю необходимую информацию, касающуюся выплат, псковичи могут по телефону 8-800-200-00-98.

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