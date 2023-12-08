Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд псковичи смогут до конца декабря

Изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд могут жители Псковской области до конца декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Чтобы отказаться от перевода пенсионных накоплений в другой фонд, необходимо подать уведомление в региональное отделение Социального фонда. Документ принимается в любой клиентской службе фонда и на портале госуслуг.

Документ позволяет отменить любой перевод пенсионных накоплений – из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд, между двумя негосударственными фондами или из негосударственного фонда в Социальный фонд.

Кроме того, в личном кабинете «Госуслуг» или в клиентском офисе СФР можно проверить, кто управляет пенсионными накоплениями и подавать ли заявление о смене фонда в этом году.

За 11 месяцев текущего года от жителей Псковской области в Социальный фонд России поступило 478 заявлений. Приём заявлений о переводе накоплений между фондами завершился 1 декабря.   

Отделение Социального фонда предупредило всех граждан, которые решили перевести средства, о риске потери инвестиционного дохода. Согласно законодательству, он удерживается, если накопления были в одном фонде менее пяти лет и до истечения срока были переданы другому фонду.

Согласно результатам переходных кампаний последних лет, большинство граждан возвращают свои накопления из негосударственных пенсионных фондов в Социальный фонд России.

Ранее управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью. Прочитать интервью можно здесь.

Напомним, в ноябре Правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Из этой суммы 41 млрд рублей выделили для субсидирования льготной ипотеки, 46 млрд рублей – семейной ипотеки и почти 8 млрд рублей – на поддержание льготной процентной ставки для участников дальневосточной ипотеки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2023

Реализация проекта ТОС «Комфорт» завершена в Новоржевском районе
08 декабря 2023

В Пушкинском заповеднике начинаются конкурсные показы фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…»
08 декабря 2023

Жители Куньинского района собрали новогодние подарки для участников СВО
08 декабря 2023

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2023

О головной боли поговорят на «Серебряном дожде»
08 декабря 2023

В Псковской области предложили доплачивать врачам за отказ женщин от абортов
08 декабря 2023

Новую меру поддержки для малообеспеченных матерей могут ввести в Псковской области
08 декабря 2023

Число абортов в Псковской области снизилось почти в два раза

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...