Изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд псковичи смогут до конца декабря

13:07, 08 декабря 2023, ПАИ

Изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд могут жители Псковской области до конца декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Чтобы отказаться от перевода пенсионных накоплений в другой фонд, необходимо подать уведомление в региональное отделение Социального фонда. Документ принимается в любой клиентской службе фонда и на портале госуслуг.

Документ позволяет отменить любой перевод пенсионных накоплений – из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд, между двумя негосударственными фондами или из негосударственного фонда в Социальный фонд.

Кроме того, в личном кабинете «Госуслуг» или в клиентском офисе СФР можно проверить, кто управляет пенсионными накоплениями и подавать ли заявление о смене фонда в этом году.

За 11 месяцев текущего года от жителей Псковской области в Социальный фонд России поступило 478 заявлений. Приём заявлений о переводе накоплений между фондами завершился 1 декабря.

Отделение Социального фонда предупредило всех граждан, которые решили перевести средства, о риске потери инвестиционного дохода. Согласно законодательству, он удерживается, если накопления были в одном фонде менее пяти лет и до истечения срока были переданы другому фонду.

Согласно результатам переходных кампаний последних лет, большинство граждан возвращают свои накопления из негосударственных пенсионных фондов в Социальный фонд России.

Ранее управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью. Прочитать интервью можно здесь.

Напомним, в ноябре Правительство России выделило из резервного фонда 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки. Из этой суммы 41 млрд рублей выделили для субсидирования льготной ипотеки, 46 млрд рублей – семейной ипотеки и почти 8 млрд рублей – на поддержание льготной процентной ставки для участников дальневосточной ипотеки.