Псевдоцелительницу задержали в Великих Луках

11:19, 21 декабря 2023, ПАИ

Женщину, которая подозревается в мошенничестве, задержали в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к одной из прохожих на улице Карла Либкнехта в Великих Луках подошла неизвестная женщина. Она сказала великолучанке, что на ней порча, и предложила помочь снять её. Для этого, со слов «целительницы», нужно было временно дать золото. В итоге великолучанка отдала незнакомке золотое кольцо. Забрав его, женщина обещала скоро вернуться, но так больше и не появилась.

Когда великолучанка поняла, что стала жертвой мошенницы, то обратилась за помощью в полицию. Правоохранительные органы провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная 32-летняя жительница Куньинского района.

Похищенное кольцо изъяли. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что ранее интернет-знакомая украла у псковича 4 980 рублей.