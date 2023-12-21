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Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре

По результатам исследования Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре продукции нескольких брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре. Фото: ПАИ

Эксперты проверили 24 товара по критериям качества и безопасности. Нарушения по части микробиологической обсемененности выявлены в икре «Корсаков», «Лента», «Красное золото», «Форвард-С» и «Авача». Тяжёлых металлов и личинок паразитов, а также запрещённых консервантов не обнаружено.

При исследовании был выявлен фальсификат – «Киржачский консервный завод» вместе с настоящей икрой положил в банку имитированную. После замечания Роскачества производитель отреагировал и вынес на лицевую сторону этикетки надпись «Икорное рыбное изделие».

Кроме того, эксперты обнаружили посторонний кисловатый запах в одном экземпляре, шесть товаров имели привкус горечи и остроты или отдавали окислившимся маслом. У восьми товаров выявлены несоответствия по консистенции икры. Икра «Очень» и «Русское море» претендуют на присвоение российского знака качества, а производитель икры «Тунайча» подтвердил право наносить на этикетку этот знак, отметили в Роскачестве.

Ранее глава Рыбного союза Александр Панин прогнозировал уменьшение стоимости красной икры в России.

Напомним, что производство красной икры в России достигло рекорда с 2010 года. За девять месяцев 2023 года в России произвели 22,288 тысячи тонн красной икры. Это почти в 2,6 раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

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Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре

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