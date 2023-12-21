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Общество

Псковский губернатор раскритиковал интеллектуальную систему «Россетей»

На рабочем совещании с главами районов и региональным руководством «Россетей» губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал интеллектуальную систему компании.

Псковский губернатор раскритиковал интеллектуальную систему «Россетей». Фото: ПАИ

«Очевидно, что интеллектуальная система «Россетей» на потребности жителей не отвечает, – констатировал глава региона, говоря о ситуации с обрывами проводов из-за непогоды. – Я бы хотел, чтобы вы [директор Псковского филиала «Россети Северо-Запад» Максим Долголев. – ПАИ] с руководством поговорили и скорректировали этот момент. Либо давайте сажать живых диспетчеров, которые будут владеть ситуацией и предметно говорить людям, когда и куда поедут ремонтные бригады, когда будет восстановлено энергоснабжение».

Максим Долголев сообщил, что в ближайшей перспективе регион будет иметь чувствительные к погоде сети, и в этой ситуации очевидное решение – своевременное информирование граждан.

«Хозяйство вам досталось непростое, но давайте я доведу до вас принцип, которым нужно руководствоваться. Главный инструмент, который позволит решить эту проблему системно, – принятие и начало реализации федеральной профильной программы. Мы провели очень большую работу на федеральном уровне. На следующей неделе запланировано ещё одно совещание под руководством вице-премьера Александра Новака с участием заместителя генпрокурора. По моей информации, нас услышали и из федерального бюджета в «Россети» будет перечислена значительная сумма, которую необходимо направить на модернизацию сетей. Моя задача, чтобы Псковская область в приоритетном порядке попала в этот список», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также предложил проработать алгоритм получения информации об отключениях на сетях 0,4 кВ. «Что нужно от глав, поселений, от людей на местах, чтобы информация шла оперативно. Поручаю этот вопрос к понедельнику проработать», – обратился Михаил Ведерников к Максиму Долголеву.

«От глав же требуется адресная, внимательная работа с людьми», – заключил глава региона.

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