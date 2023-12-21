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Общество

Новогоднего салюта в Великих Луках не будет

Новогоднего салюта в Великих Луках не будет. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на постановление администрации города.

Однако разрешение на запуск салюта для граждан остаётся в силе. Салюты в Псковской области разрешены с 00:00 31 декабря до 10:00 2 января 2024 года. Запуск до и после указанного времени будет считаться административным правонарушением. Штрафы составят от пяти тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона для юридических. Ранее Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям Псковской области прокомментировал такое решение.

Кроме того, 23 декабря с 18:00 до 19:00 состоится театрализованное открытие главной новогодней ёлки на площади Ленина.

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Новогоднего салюта в Великих Луках не будет

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