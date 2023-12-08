Вопросы о запуске салютов на территории Псковской области прокомментировал Михаил Ведерников

19:10, 08 декабря 2023, ПАИ

Салюты в Псковской области разрешены с 0:00 31 декабря до 10:00 2 января 2024 года. Запуск до и после указанного времени будет считаться административным правонарушением. Штрафы составят от пяти тысяч рублей для физических лиц и до полумиллиона для юридических, рассказал в своём видеообращении к жителям Псковской области глава региона Михаил Ведерников.

«Полиция за этим будет внимательно следить. Прошу учитывать это и не портить праздник себе и окружающим. Также призываю всех соблюдать этот запрет не только из-за штрафов, а из чувства уважения к соседям, которые могут воспринимать громыхания совсем не как праздник. Что касается городских мероприятий, настоятельно рекомендую всем муниципалитетам воздержаться от запуска салютов. То же касается предприятий и организаций. Удовольствие не из дешёвых, а сейчас есть другие приоритетные направления, куда стоит направить эти средства. Уверен, все это хорошо понимают и, надеюсь, поддержат. Лучше направим дополнительную помощь на передовую. Спасибо за понимание», – сказал Михаил Ведерников.