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Общество

28 детей-выпускников воспитала «Детская деревня – SOS Псков»

28 детей-выпускников воспитала «Детская деревня – SOS Псков» за 13 лет существования. Самому старшему выпускнику 24 года. Об этом сообщил директор организации Игорь Соловьёв на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 22 декабря.

28 детей-выпускников воспитала «Детская деревня – SOS Псков». На фото: Игорь Соловьёв. Фото: ПАИ

22 декабря текущего года воспитанниками деревни стали 22 новых ребёнка. Дети приезжали из Пскова, области и даже Санкт-Петербурга, и каждого из них привёл родной для него человек, пояснил Игорь Соловьёв.

«Каждый из наших выпускников стал достойным человеком, который работает, имеет семью и главное – в будущем не бросит своих детей», – сказал гость медиацентра.

В «Детскую деревню – SOS Псков» попадают дети, родители которых не смогли по различным причинам заниматься их воспитанием, поэтому задачей организации является не дать человеку остаться без семьи, ведь в семье закладываются основные ценности, которые в будущем выпускники организации передают своим детям, пояснил спикер.

На данный момент в «Детской деревне – SOS Псков» живут десять семей и 43 ребёнка. Однако с приёмными родителями воспитываются не только неродные дети, но и кровные, поэтому в общей сумме получается 50 детей. В каждой из семей живут от пяти до восьми детей. Кроме того, в семью иногда попадают родные брат и сестра, которых нельзя разлучать, пояснил спикер.

Причём основной целью благотворительной организации является сокращение количества детей, попадающих в государственные учреждения – приюты и интернаты, ведь «семья формирует человека», заключил Игорь Соловьёв.

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