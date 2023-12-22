Программы и проекты «Детской деревни – SOS Псков» обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая дню рождения «Детской деревни – SOS Псков», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 декабря.
Сколько детей живёт в деревне, какие программы и проекты реализуются, как детей-сирот готовят к взрослой жизни, как у «Детской деревни – SOS» складывается партнёрство с государством и бизнесом?
Об этом и многом другом расскажут директор «Детской деревни – SOS Псков» Игорь Соловьёв, заместитель директора по профилактике сиротства Алина Чернова, заместитель директора по сопровождению замещающих семей Елена Гаврилова и начальник отдела опеки, попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.
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