Семьи погибших в СВО смогут получить выплату на жильё

18:53, 22 декабря 2023, ПАИ

Семьи погибших в СВО смогут получить выплату на жильё в течение года после случившегося, пишет «Парламентская газета».

Сейчас семьи умерших экс-сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и других ведомств в течение года могут получить выплату на покупку или строительство жилья, которая полагалась их родственнику. Однако в законе не учитывались случаи гибели сотрудников в СВО, поэтому семьи погибших лишались выплат.

Парламентарии решили принять закон, сохраняющий право на выплату тем семьям, в которых погиб участник СВО. Жилищную выплату будут предоставлять членам семьи и родителям бывшего сотрудникам ОМВД, если он погиб во время СВО, являясь контрактником, мобилизованным или добровольцем. Такое же право получат семьи и родители прокуроров, сотрудников Федеральной службы исполнения наказания, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной таможенной службы и МЧС.

Жилищную выплату должны предоставить в течение года после гибели военнослужащего.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, поблагодарил граждан РФ, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов.