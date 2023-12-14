Президент России поблагодарил неравнодушных и добровольцев за помощь фронту

14:56, 14 декабря 2023, ПАИ

Российских граждан, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, поблагодарил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, на нужды фронта жители России собрали более 10 млрд рублей. Такая инициатива со стороны людей очень ценна, подчеркнул президент,

«От всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые сердечно относятся к нуждам фронта, нуждам наших ребят», – сказал Владимир Путин.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО. Например, на днях ученики и их родители, а также педагоги Куньинской школы собрали новогодние подарки для участников СВО.