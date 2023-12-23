Во Дворе Постникова открылась выставка художницы Ван Сюлин

12:59, 23 декабря 2023, ПАИ

Открытие выставки китайской художницы Ван Сюлин проходит во Дворе Постникована Псковского музея-заповедника сегодня, 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие организовано в рамках Международного фестиваля солидарности с Россией деятелей культуры «Единством сильны», который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Выставку открыли гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и руководитель проектов «На том и стоим» и «Единством сильны». Виталий Миронов. Участие в открытии экспозиции приняли митрополит Псковский и Порховский Арсений, председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, первый заместитель комитета по культуре Вера Алексеева.

Художница из КНР представила свои художественные работы и продемонстрировала мастер-шоу по рисованию картины.