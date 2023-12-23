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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе в Ростовской области, четыре человека погибли, число пострадавших уточняется, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги Ростов – Ставрополь. Водитель автомобиля Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир 1980 года рождения, водитель микроавтобуса и его пассажир 1965 года рождения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что две сотрудницы комитета Татьяна Ермакова и Ирина Павлова, а также водитель Андрей Булин попали в ДТП в деревне Ночлегово Пустошкинского района вчера, 22 декабря. Автомобиль погибших сотрудников правительства региона столкнулся с фурой.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что автомобиль, в котором ехали сотрудницы комитета и водитель, занесло на мокром снегу и вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой. На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются. Видео с места ДТП можно посмотреть здесь.

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Опубликовано видео с места ДТП в Пустошкинском районе

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