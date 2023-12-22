Названа причина смертельного ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе

12:40, 22 декабря 2023, ПАИ

Причину ДТП в деревне Ночлегово Пустошкинского района, в котором погибло три человека, назвали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Предварительно, автомобиль «Хендай Солярис» занесло на мокром снегу и вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой.

Ранее в пресс-службе ведомства назвали подробности ДТП.