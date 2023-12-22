Названа причина смертельного ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе
Причину ДТП в деревне Ночлегово Пустошкинского района, в котором погибло три человека, назвали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Предварительно, автомобиль «Хендай Солярис» занесло на мокром снегу и вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой.
Ранее в пресс-службе ведомства назвали подробности ДТП.
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