Стали известны подробности смертельного ДТП с участием фуры в Пустошкинском районе

10:51, 22 декабря 2023, ПАИ

Подробности смертельного ДТП, которое произошло в деревне Ночлегово Пустошкинского района сегодня, 22 декабря, ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Легковой автомобиль «Хендай Солярис» и большегруз столкнулись сегодня около 8:55 на 445-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в деревне Ночлегово Пустошкинского района.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте.

Обстоятельства совершения ДТП устанавливаются, не исключается влияние погодных условий.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Также для координации действий следственно-оперативной группы и детального уточнения всех обстоятельств произошедшего на место выехали коллеги из областного аппарата УМВД России по Псковской области и лично заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Иванчук.