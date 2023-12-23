Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Пскове

23:29, 23 декабря 2023, ПАИ

Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Пскове, на 289-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. ДТП произошло между деревней Лопатино и заправкой «Роснефть». Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал 59-летний мужчина. Его госпитализируют в медучреждение.

На местое происшествия выехали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.