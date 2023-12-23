Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Пскове
Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Пскове, на 289-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель. ДТП произошло между деревней Лопатино и заправкой «Роснефть». Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 59-летний мужчина. Его госпитализируют в медучреждение.
На местое происшествия выехали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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