На развитие сельского хозяйства в Псковской области направят свыше 1 миллиарда рублей

12:27, 25 декабря 2023, ПАИ

По госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» объём финансирования в 2024 году запланирован на уровне 1,1 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента в понедельник, 25 декабря.

Глава региона назвал несколько проектов в сфере АПК, которые будут реализованы в 2024-2026 гг.

Компания «Ударник» Бежаницкого района в 2024-2025 годы планирует построить молочно-товарный комплекс на 1800 коров. Объем инвестиций запланирован в размере 2 млрд рублей. В Пушкиногорском районе СПК «Исса» планирует в 2024-2026 годы построить молочный животноводческий комплекс на 1200 коров. Объём инвестиций – 1,4 млрд рублей.

Кроме того, «по линии «Комплексное развитие сельских территорий» объём финансирования составит 1 млрд, в том числе в 2024-2025 гг. планируется провести капремонт детского сада, ДШИ, дома культуры и здания ветстанции в Пушкинских Горах», отметил глава региона.

Также в 2024 году продолжится реализация проекта по комплексному развитию в Порховском районе стоимостью 691 млн рублей, в том числе в 2024 году – 461,7 млн рублей.