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Экономика

Новая налоговая льгота для субъектов МСП появится в Псковской области

Региональный пакет мер поддержки предпринимателей дополнен новыми налоговыми льготами. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на декабрьской сессии. Пониженные налоговые ставки начнут действовать с 1 января 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Получить льготу смогут несколько категорий налогоплательщиков. Пониженная ставка по упрощённой системе налогообложения (12 % для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5 % – для объекта налогообложения «доходы») установлена для предпринимателей, которые на 10 % расширили штат своих сотрудников и повысили им зарплату не менее чем на 10 % за год.

Кроме того, налоговая льгота предусмотрена для организаций, обеспечивающих товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов (до 1000 человек) и осуществляющих деятельность с применением контрольно-кассовой техники. Для таких предпринимателей также предусмотрены пониженные налоговые ставки по УСН – 12% и 4,5 % соответственно.

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