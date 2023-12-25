Новая налоговая льгота для субъектов МСП появится в Псковской области

10:45, 25 декабря 2023, ПАИ

Региональный пакет мер поддержки предпринимателей дополнен новыми налоговыми льготами. Соответствующий закон депутаты Псковского областного Собрания приняли на декабрьской сессии. Пониженные налоговые ставки начнут действовать с 1 января 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Получить льготу смогут несколько категорий налогоплательщиков. Пониженная ставка по упрощённой системе налогообложения (12 % для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5 % – для объекта налогообложения «доходы») установлена для предпринимателей, которые на 10 % расширили штат своих сотрудников и повысили им зарплату не менее чем на 10 % за год.

Кроме того, налоговая льгота предусмотрена для организаций, обеспечивающих товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов (до 1000 человек) и осуществляющих деятельность с применением контрольно-кассовой техники. Для таких предпринимателей также предусмотрены пониженные налоговые ставки по УСН – 12% и 4,5 % соответственно.