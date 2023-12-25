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Экономика

В Псковской области на 9% за год выросла популярность безналичной оплаты

В Псковской области за 9 месяцев 2023 года держатели платежных карт совершили свыше 98,4 млн транзакций по оплате товаров и услуг на общую сумму 67,4 млрд рублей. Это на 9% больше по количеству и на 12,8% по объему, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка России.

Росту популярности безналичной оплаты в регионе во многом способствует постоянное развитие платежной инфраструктуры.

«В Псковской области количество электронных терминалов для безналичной оплаты в организациях торговли и услуг за год увеличилось на 6,3% и на 1 октября превысило 15 тысяч единиц. При этом в регионе также развивается сервис «наличные на кассе», который позволяет снимать деньги с карты в магазинах, аптеках, на АЗС одновременно с безналичной оплатой товара. Такая услуга особенно востребована в отдаленных районах области», – отметил заместитель управляющего отделением Псков Банка России Валерий Фролов.

Количество операций по снятию наличных с карт на территории области с января по сентябрь 2023 года сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Владельцы карт совершили 6,6 млн таких транзакций на общую сумму 73,7 млрд рублей.

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