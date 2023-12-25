Число правонарушений на дорогах за неделю уменьшилось в Псковской области

11:59, 25 декабря 2023, ПАИ

1 366 правонарушений пресекли на дорогах Псковской области с 18 по 24 декабря, сообщили ПАИ в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Среди прочих нарушений было выявлено 24 нетрезвых водителя, из которых семь сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.

Всего за неделю в Псковской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий. В них погибли четыре человека, а ещё восемь – пострадали.

Отметим, что неделей ранее, с 11 по 17 декабря, в регионе было выявлено 1 409 правонарушений.