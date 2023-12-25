Ансамбль из Псковской области выступит в предновогоднем шоу Андрея Малахова
Участницы ансамбля «Новоржевские скобари» Наталья Барихновская, Елизавета Трошец и Марина Неглядова приняли участие в съёмках программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», сообщает газета «Земля новоржевская».
Известно, что специальный выпуск программы посвящён новогодним кинопремьерам. Эфир состоится уже в эту пятницу, 29 декабря, в 17:50.
Ранее сообщалось, что актёр и телеведущий Арарат Кещян приехал в Изборск для съёмок телепередачи «Не факт».
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