Ансамбль из Псковской области выступит в предновогоднем шоу Андрея Малахова

17:12, 25 декабря 2023, ПАИ

Участницы ансамбля «Новоржевские скобари» Наталья Барихновская, Елизавета Трошец и Марина Неглядова приняли участие в съёмках программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», сообщает газета «Земля новоржевская».

Известно, что специальный выпуск программы посвящён новогодним кинопремьерам. Эфир состоится уже в эту пятницу, 29 декабря, в 17:50.

Ранее сообщалось, что актёр и телеведущий Арарат Кещян приехал в Изборск для съёмок телепередачи «Не факт».