Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки телепрограммы «Не факт»
Ведущий, актёр театра и кино Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки программы «Не факт» вместе со съёмочной группой телеканала «Звезда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Ведущий передачи узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворову городищу. Вместе с экскурсоводом музея-заповедника он посетил Археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».
Каждый выпуск программы «Не факт» посвящён ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставивших след в истории.
Программа, в которой можно будет увидеть музей-заповедник «Изборск», выйдет в эфир 24 февраля.
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