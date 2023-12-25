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Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки телепрограммы «Не факт»

Ведущий, актёр театра и кино Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки программы «Не факт» вместе со съёмочной группой телеканала «Звезда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Арарат Кещян приехал в Изборск на съёмки телепрограммы «Не факт». Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Ведущий передачи узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворову городищу. Вместе с экскурсоводом музея-заповедника он посетил Археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Каждый выпуск программы «Не факт» посвящён ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставивших след в истории.

Программа, в которой можно будет увидеть музей-заповедник «Изборск», выйдет в эфир 24 февраля.

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